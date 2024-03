D’accordo, il «prima non prenderle» non rientra certo nel dna dei Francesco Calzona e tanto meno del Napoli costruito da tempo per fare gioco e spettacolo. Ma è altrettanto vero che la retroguardia dei campioni d’Italia sta pagando uno scotto pesantissimo in termini di reti subite quest’anno. La cura Calzona finora ha dato frutti, resta però il tallone d’Achille di un pacchetto arretrato che subisce davvero troppo. In 27 giornate, gli azzurri hanno incassato qualcosa come 31 reti al passivo. Più di un gol a partita tanto per essere chiari. Che sia in casa oppure in trasferta la musica non cambia. Anzi. Al Maradona si è fatto anche un po’ peggio (con 17 reti subite in 13 incontri). E le “note” erano le stesse con Garcia, con Mazzarri ed ora anche con Calzona. Intendiamoci quando una squadra prende sempre gol le responsabilità non sono solo del pacchetto arretrato, ma vanno attribuite a tutti. Le voragini che si sono viste nella terra di mezzo spesso hanno favorito gli avversari liberi di giocate a palla scoperta su cui sono venute meno le coperture opportune.

Calzona ci sta lavorando, ma ha bisogno di tempo per affinare movimenti e meccanismi difensivi. Stasera arriva il Torino di Juric che non vanta certo un attacco stellare. Anzi. I numeri dicono che i granata hanno le polveri bagnate (il quartultimo reparto offensivo della serie A con 25 reti). «Spero che stasera cominci a vedersi qualche progresso, altrimenti il Napoli sarà costretto sempre a pagare dazio». A parlare è Alessandro Renica che di difese ne intende. L’ex muro del Napoli di Maradona che ha vinto entrambi gli scudetti con Diego non usa mezze misure. «Calzona può fare quello che gli permette questa rosa. La difesa è un problema da sempre per il Napoli. E non è un problema risolvibile. Ci sarà sempre da soffrire per gli azzurri».

Quando gli si chiede come correggere certe distrazioni, Renica è perentorio. «I difensori devono fare meno errori di tattica applicata. Ma sono recidivi: sono quelli che li fanno da sempre e ne fanno tanti. Dovrebbero leggere meglio le situazioni. Invece di marcare in area, si limitano a coprire ed invece di guardare la palla e l'avversario guardano solo la sfera. Così facendo non potrai mai essere nella posizione corretta per intervenire. Se si possono correggere certi errori? È possibile, ma dipende anche dalla qualità del giocatore e dal tempo a disposizione. Lavorando sulle situazioni e ripetendole puoi limitare certe distrazioni che finora si sono consumate in quantità industriale. La lista è lunga: gli azzurri hanno preso tantissimi gol così. Questa è un'annata in cui è successo di tutto».

Renica si è fatto un’idea della strategia di Calzona per questo rush finale. «Onestamente ritengo che si faccia un grosso errore se si pensa che Calzona abbia la bacchetta magica. Anche lui avrà le sue problematiche che speriamo vengano mascherate dalla forza offensiva di un grande Osimhen che da quando è rientrato a pieno regime ha fatto la differenza, prendendosi il Napoli sulle spalle e facendo levitare le prestazioni dei suoi compagni di reparto». Una pausa e conclude. «Calzona accetta di incassare pure qualche gol con l'idea però di farne sempre uno in più degli avversari. La migliore difesa è l'attacco, insomma. La cosa che mi lascia un po’ perplesso è l’intestardirsi nel voler sempre uscire dal basso: non ha senso quando sono tutti presi di posizione e tu fai il passaggio lento e prevedibile e non provi a scavalcare il centrocampo. Sopratutto se davanti hai uno come Osimhen che può far male».