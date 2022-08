Napoli, retroscena Anguissa: offerta in Francia, la risposta di DeLa

Una lauta offerta in arrivo dalla Francia. Ma anche un pronto rifiuto. La stagione eccezionale di Frank Anguissa con la maglia del Napoli non è passata inosservata, tanto che dal Monaco è arrivata nelle scorse settimane un'importante offerta al club azzurro per il centrocampista camerunese, protagonista con la squadra di Luciano Spalletti.

Secondo quanto riportato da L'Equipe, però, sarebbe arrivato un netto rifiuto da parte del club di Aurelio De Laurentiis, che ha riscattato al termine della scorsa stagione il cartellino di Anguissa dal Fulham, che l'aveva ceduto in prestito un anno fa. Il Monaco aveva pensato a Anguissa come sostituto ideale per Aurélien Tchouaméni, passato al Real Madrid.