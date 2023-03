Napoli, il retroscena di Briatore: «Potevo comprarlo io e non De Laurentiis»

Aurelio De Laurentiis? No, Flavio Briatore: il patron del Napoli poteva essere proprio lui: «È vero. Potevo comprare il Napoli ma poi non l'ho fatto e non sono pentito» ha svelato l'imprenditore «Poi con il calcio ci ho provato in Inghilterra, con il Qpr, ma avevo anche la F1 e non riuscivo a gestire tutto» ha detto proprio Briatore parlando a 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento.

«La F1 è un impegno straordinario e non riuscivo a gestire F1 e calcio. Il pallone è bello da vedere in tv e allo stadio, quando sei proprietario è molto difficile» ha spiegato. Parlando anche di chi poi ha preso la squadra: «De Laurentiis ha fatto super lavoro a Napoli, nonostante il vantaggio la squadra ha una fame straordinaria».