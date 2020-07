LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al centro delle cronache delle ultime settimane anche, l'attaccante gambiano formatosi nell'Atalanta diventato un punto di riferimento del Bologna di, che il prossimo mercoledì aspetta il Napoli di Gattuso . «E da ciò che so, c'è stato un contatto l'anno scorso per uno scambio tra Barrow ed Inglese, me l'ha detto l'Atalanta, ma poi non si è fatto nulla» ha svelato il suo agente Luigi Sorrentino.«L'Atalanta voleva inserire proprio Barrow nella trattativa per, ma il Napoli voleva monetizzare e l'ha fatto abilmente con il Parma» ha raccontato l'agente a Radio Punto Nuovo. «è una grandissima piazza, come si può escluderla? Mi farebbe piacere portarlo lì. Bologna-Napoli? Spero di assistere a una partita con tanti gol». ha concluso.