Grande protagonista del match dello scorso anno - con il gol che tolse la vittoria alla squadra di Gattuso -, Musa Barrow è pronto a ritrovare il Napoli al Da''Ara anche in questo avvio di stagione. «A Bologna si trova benissimo. Ho letto diverse interviste nelle quali il ragazzo doveva andare ovunque, ma non è così» ha spiegato l'agente del calciatore Luigi Sorrentino.

Che ha poi svelato un retroscena sul suo assistito. «Con me direttamente non c'è mai stato un vero e proprio contatto del Napoli. Prima che arrivasse a Bologna, l'Atalanta aveva proposto uno scambio al Napoli con Inglese, ma il Napoli giustamente voleva monetizzare l'affare per il suo attaccante e quindi rifiutò la proposta» ha raccontato Sorrentino.

