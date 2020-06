LEGGI ANCHE

Ha fatto discutere molto il gesto di Matteo Politano subito dopo il rigore trasformato in finale contro la Juventus ieri sera. L'esterno azzurro, secondo rigorista della batteria napoletana prescelta da Gattuso, si è presentato sul dischetto e ha battuto, portanto poi il dito indice al naso come a voler zittire qualcuno in lontananza. «Penso ce l'avesse con la panchina dellache ha fatto commenti sul fatto che potesse sbagliare il rigore» ha svelato, suo agente.E in effetti, un attimo prima del tiro, dalla panchina juventina si era alzato un grido "Sbaglia" poco simpatico per l'ex interista. «Sono contento per la città per questo trionfo. Gattuso e Giuntoli lo volevano da tempo, Rino anche al, ora lavorano sull'aspetto ambientale del ragazzo, ma sono felice per chi ha creduto in lui» ha aggiunto Lippi a Radio Kiss Kiss. «Matteo è un giocatore importante, non è mai facile cambiare squadra a stagione in corso per questo dico che il veronon l'avete ancora visto, so bene cosa può dare. Vi darà grandi soddisfazioni».