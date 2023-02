Napoli, retroscena Kiwior: «C'era interesse per l'estate»

«In Italia tutte le società importanti, tranne l’Inter, avevano mostrato il loro interesse» queste le parole di Sasha Baranov, agente di Jakub Kiwior, il centrale difensivo polacco tra le rivelazioni degli ultimi mesi in Serie A e ora fresco del passaggio in Premier League con la maglia dell'Arsenal.

Sul calciatore ormai ex Spezia anche il club di Luciano Spalletti: «Il Napoli, per la situazione che vive in questo momento, non aveva bisogno di cambiare a gennaio e voleva rimandare il discorso all’estate» ha svelato l'agente a TvPlay. «Il Milan ha atteso troppo e sono arrivate le squadre di Premier. Per la Juve, invece, sapete tutti quello che è successo».