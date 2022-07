Napoli, retroscena Luis Maximiano: gli azzurri avevano offerto 10 milioni

La Lazio di Maurizio Sarri è vicina al suo nuovo portiere: dopo gli addii a Strakosha e Reina, i biancocelesti della Capitale schiereranno tra i pali il prossimo anno Luis Maximiano, portoghese del Granada che lascerà la Liga dopo la retrocessione del club spagnolo. L'arrivo in Italia è ormai scontato, ma anche il Napoli aveva fatto sul serio per l'estremo difensore, come riportato in Spagna.

Gli azzurri, infatti, avevano offerto per Luis Maximiano 10 milioni più bonus, ma solo tra un anno: la formula scelta dal club di De Laurentiis, infatti, era un prestito gratuito che si sarebbe poi trasformato in cessione ma solo dopo il primo anno. Con tanto di bonus legato alle prestazioni. Una formula che al Granada non è piaciuta e che ha portato alla permanenza di Meret con Spalletti.