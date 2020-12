«Altre squadre italiane che hanno provato a prendere Morata? Milan e Napoli». Così Juanma Lopez, noto procuratore sportivo e agente dello spagnolo della Juventus, ha svelato un interessante retroscena sull'ultimo mercato estivo. Il calciatore ex Real Madrid, di stanza all'Atletico, cercava una nuova destinazione per la stagione che stava per cominciare e anche il club azzurro si è interessato a lui.

«Morata è sempre stata la prima scelta della Juventus. E lui sarebbe andato solo alla Juventus» ha continuato l'agente ai microfoni di Sky Sport. «Il problema, almeno all’inizio, era che l’Atletico pretendeva solamente una cessione a titolo definitivo, non lo lasciava andare in nessun altro modo». E sul futuro: «A fine stagione la Juve lo riscatterà dall’Atletico, ne sono certo».

