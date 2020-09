LEGGI ANCHE

Il mercato del Napoli sembra essersi quasi chiuso, ma c’è un calciatore che poteva diventare azzurro e non lo è diventato nelle ultime sessioni di trasferimenti. Kevin Lasagna è stato un profilo seguito più volte da Cristiano Giuntoli per il club di, ma alla fine le strade di mercato azzurre sono arrivate in altre destinazioni.«Sì, Ilmi ha chiesto di lui, tante squadre mi hanno chiesto informazioni negli ultimi mesi» ha svelato Massimo Briaschi, agente del calciatore dell’Udinese, a Radio Kiss Kiss. «Credo sia arrivato il momento per lui di fare un salto in avanti. Ma le squadre che sono interessare devono poi trovare un accordo con l’».