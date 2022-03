Napoli, retroscena Tripaldelli: «Offerto a Giuntoli ma ha detto no»

Napoletano, classe 1999, uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano, quello di Alessandro Tripaldelli è un profilo che prenderà spazio nel prossimo mercato estivo. E che poteva interessare anche al Napoli: «Con la gestione Gattuso dello scorso anno fu vicino al Napoli nel mercato di gennaio. Feci una scommessa con Giuntoli: gli dissi che lo avrei portato in azzurro in prestito gratuito, la società avrebbe dovuto solo riconoscergli l’ingaggio per sei mesi» ha detto il suo agente Luigi Lauro.

LEGGI ANCHE Zielinski, retroscena di mercato: «Nel 2019 vicino al Barcellona»

«In quel momento Giuntoli declinò l’offerta dicendomi che era già coperto, nonostante gli infortuni di Ghoulam e Mario Rui che costrinsero Gattuso a giocare tutto il girone di ritorno con il solo Hysaj» ha detto l'agente a Offside - Terzo Tempo. Dopo il prestito in B, la voglia di tornare in Serie A il prossimo anno: «Se avrà l’occasione, dimostrerà di essere fra i migliori terzini della massima serie, la sua esplosione è solo una questione di tempo».