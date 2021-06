Napoli, richieste per Zerbin: «In Serie B lo vogliono tutti»

Dopo l'ultimo anno di prestito alla Pro Vercelli, il futuro di Alessio Zerbin potrebbe essere in Serie B. Il calciatore del Napoli classe 1999 è nel mirino di diversi club di cadetteria, come confermato dall'agente Furio Valcareggi. «In Serie B lo vogliono tutti e l'anno scorso ha disputato una buona stagione. Al Crotone? Ursino mi ha detto che l'allenatore non gli ha chiesto nessuno. Diversi club sono interessati».

Come per altri elementi azzurri che rientreranno dai prestiti in giro per l'Italia, anche per Zerbin potrebbe esserci una prima parte di preparazione con la prima squadra di Spalletti a Dimaro. «Se si dovesse presentare qualche proposta rapida bene, altrimenti andremo in ritiro con il Napoli» ha concluso l'agente a Radio Kiss Kiss.