LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il primo amore non si scorda mai. E nemmeno il primo trofeo, conquistato dain questo giorno del 2012. Ilha celebrato la prima Coppa Italia dell'era- la quarta della storia del club - con un video celebrativo dai suoi canali social e anche l'ex capitano slovacco non ha voluto essere da meno.Su Instagramha immortalato uno dei tanti tatuaggi che porta sul corpo, quello a forma di Coppa con tanto di tricolore e data per non scordare mai la notte di Roma. Una notta in cui il suo gol del raddoppio fece la differenza. Due anni più tardi, l'ex Napoli solleverà la secondadella sua carriera e la Supercoppa Italiana con al braccio anche la fascia da capitano.