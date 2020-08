LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come un incubo, stavolta da mandare via. Ilritrova l'arbitro turco Cüneyt Cakir , il fischietto che lo scorso anno era presente a Anfield nella semifinale di ritorno di Champions, una gara che dopo il 4-0 dei Reds segnò una delle più brucianti eliminazioni di sempre per i catalani. Quest'anno ha incrociato gli azzurri già una volta in: Cakir era al San Paolo per la sfida con ilfinita 4-0, ultima sfida del girone di qualificazione. Sabato serà sarà coadiuvato dagli assistenti Duran e Ongun e dal quarto uomo Meler, mentre al VAR ci saranno Kalkavan e Palabiyik.Cakir ha già diretto ilcontro squadre spagnole e non è andata molto bene: nel 2017 era al San Paolo per la super sfida degli azzurri di Sarri contro ilfinita 1-3, mentre nel 2014 era a Bilbao per la sfida tra l'Athletic e il Napoli di Benitez , che sancì l'eliminazione dai preliminari di Champions (3-1). In quella stessa stagione ha poi diretto gli azzurri in Europa League contro il Wolfsburg al San Paolo (2-2), mentre nel 2013 aveva fischiato nella vittoria napoletana a(gironi di Champions, 2-1).