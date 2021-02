L’unica vera notizia - ma già anticipata da Gennaro Gattuso ieri in conferenza - è il rientro tra i convocati di Dries Mertens: il belga, che a fine gennaio era partito per andare a lavorare sulla caviglia sinistra in Belgio, è rientrato in città lunedì scorso ed è subito a disposizione della squadra che questa sera cerca l’impresa in Europa League.



Tra i convocati di Gattuso confermati Ghoulam e Koulibaly, non recuperano Demme e Hysaj: ancora in prima squadra i sei giovani del vivaio Idasiak, Costanzo, Zedadka, Labriola, D’Agostino e Cioffi.

I CONVOCATI

Meret, Contini, Idasiak

Koulibaly, Ghoulam, Rrahmani, Maksimovic, Di Lorenzo, Mario Rui, Costanzo, Idasiak

Lobotka, Zielinski, Bakayoko, Fabian, Elmas, Labriola

Insigne, Cioffi, D’Agostino, Politano, Mertens, Cioffi

