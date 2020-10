Una bella notizia per il Napoli e per i tifosi azzurri. Dopo l'avvenuta negatività al covid dello scorso weekend, Elmas e Zielinski sono tornati ad allenarsi sui campo di Castel volturno - come informato dal sito ufficiale del club - a tre settimane dall'ultima volta.

I due centrocampisti, si legge, dopo aver completato l'iter di visite presso la Clinica Pineta Grande con il Dottor Elpidio Pezzella e con il supporto del Dottor Di Paco della Casa di Cura San Rossore di Pisa, hanno ripreso gli allenamenti svolgendo parte del lavoro individuale e parte con il gruppo. In gruppo anche Timo Bakayoko: per lui nessun problema dopo il colpo al ginocchio ricevuto durante il match contro il Benevento.

