Napoli, riecco Fabian e Osimhen: Meret out, a rischio la Roma?

Due buone notizie per Luciano Spalletti in vista di Napoli-Roma: questa mattina al Konami Center Fabian Ruiz e Victor Osimhen hanno svolto l’intera seduta in gruppo insieme con i compagni. I due azzurri ieri erano stati tenuti a riposo in via preventiva per qualche problema di condizione di troppo ma l'allarme sembra essere rientrato senza conseguenze.

I due napoletani saranno quindi a disposizione lunedi sera contro la Roma, ancora una volta una sfida interna al Maradona. Non ci sarà Andrea Petagna, l'attaccante ha svolto lavoro personalizzato in campo e palestra, e ora rischia il posto tra i convocati anche Alex Meret: il portiere anche oggi non ha svolto la seduta di allenamento a causa della gastroenterite.