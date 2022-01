Napoli, riecco Insigne in gruppo: anche Ospina rivede il campo

Mattinata di buone notizie al Konami Center per Luciano Spalletti. L'allenatore del Napoli questa mattina ha ritrovato anche il capitano Lorenzo Insigne: come confermato dal club attraverso il sito ufficiale, infatti, Insigne ha svolto parte del lavoro personalizzato in campo e parte in gruppo insieme con i compagni dopo i problemi fisici avvertiti contro la Sampdoria.

LEGGI ANCHE Napoli, torna l'idea Nandez: azzurri in fila per il mediano

Il capitano ha saltato le ultime due sfide tra Coppa Italia e campionato contro Fiorentina e Bologna ma ora vuole rientrare quanto prima, magari essendo già a disposizione per domenica in vista del derby contro la Salernitana. Lavoro personalizzato in campo anche per David Ospina, l'altro azzurro in infermeria.