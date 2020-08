Ultimo aggiornamento: 14:00

Un triangolare e una sfida amichevole contro il Teramo prima di dire addio al ritiro. Ecco gli impegni del nuovodi Gennaro Gattuso in questa coda d'estate abruzzese. E da oggi è già possibile acquistare i biglietti per i due eventi amichevoli nel ritiro di Castel di Sangro, le prime sgambate ufficiali della squadra azzurra in vista del prossimo anno.Il prossimo 28 agosto andrà di scena alle ore 17.30 il triangolare, con un ticket dal prezzo di 20€. Il 4 settembre, invece, il secondo e ultimo impegno contro il, sempre in amichevole, allo stadio Patini di Castel di Sangro, dal costo di 25 €. I ticket sono acquistabili sul sito Ticketone, sempre valida la capienza massima di mille persone per l'impianto abruzzese.