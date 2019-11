LEGGI ANCHE

«Dopo l'intervento al ginocchio e il periodo di terapie a casa, Malcuit ha svolto il primo giorno di riabilitazione al Centro Tecnico». Così ilannuncia dal proprio sito ufficiale il rientro a Castel volturno di, il terzino francese infortunatosi al ginocchio destro contro laed ora al lavoro per recuperare quanto prima e tornare in campo.Lavoro aerobipo e partitina cinque contro cinque per il gruppo azzurro che, eccetto i tredici nazionali convocati, si è ritrovato oggi agli ordini di Carlo Ancelotti al Centro Tecnico per il primo giorno di allenamenti nella settimana della sosta di campionato. Come confermato dal club, Allan hanno seguito la tabella personalizzata lavorando in palestra e sul campo.