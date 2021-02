Dopo il ko di Bergamo, il Napoli torna ad allenarsi al Centro tecnico di Castel Volturno. Come informato dal club, Hysaj, Ospina e Demme hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Per Petagna terapie e allenamento personalizzato in palestra, mentre per Lozano solo terapie.

LEGGI ANCHE Mertens è tornato a Napoli: ecco il video della moglie in città

La bella notizia è il ritorno di Dries Mertens: rientrato dal Belgio, l'azzurro ha svolto il test isocinetico e lavoro personalizzato in campo e palestra. Per Dries si valuterà nei prossimi giorni il rientro in gruppo. Osimhen dopo aver trascorso la notte in osservazione a Bergamo, rientrerà a Napoli in serata.

Ultimo aggiornamento: 15:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA