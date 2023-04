Napoli, riecco Osimhen! Il nigeriano torna in gruppo

Un raggio di sole dopo la sconfitta in Champions nell'andata dei quarti contro il Milan. Come informato attraverso i canali ufficiali, Victor Osimhen ha svolto questa mattina a Castel Volturno parte del lavoro in gruppo insieme con i compagni e parte individuale in campo. Uno scatto in avanti verso quel recupero già annunciato ieri sera da Luciano Spalletti.

«Sarà con noi al ritorno al 100%» aveva detto l'allenatore del Napoli subito dopo il fischio finale a San Siro, il nigeriano questa mattina ha accelerato verso il recupero. C'è ancora bisogno di precauzioni, ma la speranza di rivederlo in campo è molto alta. Si ferma invece Gianluca Gaetano, che questa mattina non si è allenato per sindrone influenzale. Terapie per Giovanni Simeone.