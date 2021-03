Napoli, riecco Petagna e Rrahmani: Demme è out, terapie per Ospina

Nonostante i problemi, arrivano buone notizie per Gennaro Gattuso in vista della sfida al Crotone. Come confermato dal club attraverso i propri canali ufficiali, sono tornati a pieno regime questa mattina sia Andrea Petagna che Amir Rrahmani: i due azzurri, dopo i problemi delle scorse settimane, hanno svolto l'intera seduta in gruppo con i compagni.

Un gruppo che si ricomporrà pian piano prima del rientro in campionato, in attesa che tutti gli azzurri tornino dalle nazionali. Sono già attesi nelle prossime ore Koulibaly e Osimhen, così come Dries Mertens non utilizzato ieri dal Belgio. Nel frattempo, resta out Diego Demme che ha fatto lavoro differenziato e in piscina. Out anche David Ospina, per lui lavoro personalizzato in campo e terapie.