Un incredibile scambio all'orizzonte, asse caldo tra Milano e Napoli per il mercato invernale. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport nelle ultime ore, tra Napoli ed Inter sarebbe infatti partito un dialogo fitto da alcuni giorni per imbastire un clamoroso scambio di prestiti in vista dei prossimi sei mesi di stagione.I nerazzurri avrebbero messo sul piatto il cartellino di Matteo Politano in cambio di Fernando Llorente, attaccante arrivato in azzurro la scorsa estate. Un scambio semestrale di prestiti tra i due club, dunque, che darebbe modo ad entrambi gli allenatori di poter contare su nuove pedine in vista della seconda parte di stagione. Politano era stato vicinissimo al Napoli nel gennaio 2018, ma l'affare col Sassuolo sfumò sul finale di mercato invernale.