Napoli, riecco anche Rrahmani: terapie e palestra per il difensore

Dopo aver assistito alla prima sgambata amichevole dei suoi compagni di Nazionale, Amir Rrahmani ha lasciato casa per fare ritorno a Napoli. Il difensore azzurro non ha potuto prendere parte alle gare di qualificazione al Mondiale con il Kosovo a causa dell'infortunio e questa mattina si è sottoposto a terapie e lavoro in palestra al centro tecnico di Castel Volturno.

Lì dove continua anche il lavoro di Andrea Petagna e Stanislav Lobotka, gli altri due azzurri assenti nell'ultima uscita del Napoli contro la Roma in campionato. Come riportato dai canali ufficiali del club, i due azzurri questa mattina hanno svolto parte di allenamento in gruppo e parte personalizzato in campo.