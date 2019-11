LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era stato l'oggetto del desiderio un anno fa per ildell'appena arrivato Carlo Ancelotti e ora rischia di tornare prepotentemente in auge.sembra già fuori dai piani dell'Arsenal nonostante un buon avvio, fin qui, nella stagione dei Gunners.Secondo quanto riportato da The Sun, il centrocampista passato un anno fa dallaalla Premier League potrebbe tornare nuovamente in Serie A nel prossimo futuro: l'Arsenal pensa ad un prestito già per gennaio e sulle sue tracce ci sono ancora Napoli , club che lo cercavano quando ancora vestiva la maglia blucerchiata.