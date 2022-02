Napoli, riecco Tuanzebe in gruppo: Fabian e Osimhen in palestra

Alla brutta notizia dell'infortunio di Zambo Anguissa, il Napoli di Luciano Spalletti contrappone il rientro in gruppo di Axel Tuanzebe. Il difensore inglese, come confermato dal club attraverso i canali ufficiali, ha svolto l’intera seduta in gruppo questa mattina al Konami Center e si candida a tornare tra i convocati domani, quando Spalletti deciderà il gruppo che partirà alla volta di Cagliari.

Continua il lavoro di recupero dello staff medico con gli infortunati: Lobotka ha svolto lavoro in palestra. Politano ha fatto invece personalizzato in campo: la speranza è riaverlo a disposizione già diovedì con il Barcellona in Europa League. Dove invece non ci sarà di sicuro Lozano: per il messicano lavoro personalizzato in palestra e in campo. Osimhen e Fabian - che avevano già avuto qualche fastidio fisico a Barcellona - hanno svolto personalizzato di recupero in palestra.