Ultimi rientri per il Napoli di Luciano Spalletti. L'allenatore del Napoli ha ritrovato oggi Anguissa e Ospina, che sono rientrati dagli impegni con le Nazionali. Domani la rifinitura prima della partenza per Milano e per la sfida contro l'Inter di domenica sera. Partita in cui non ci sarà Adam Ounas: l'algerino questa mattina ha svolto terapie a Castel Volturno.

LEGGI ANCHE Inter-Napoli, chi ci arriva meglio? Chi ha giocato di più in nazionale