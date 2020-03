LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 20:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era stato già rinviato qualche giorno fa, ma il rientro del Napoli agli allenamenti sui campi di Castel Volturno è stato rinviato ancora, uno slottamento che segue le disposizioni che arrivano dall'alto con una situazione d'emergenza per il coronavirus che si evolve di giorno in giorno per tutti i club di«La SSCcomunica che la squadra riprenderà mercoledì 25 marzo gli allenamenti alcon una seduta mattutina», questo il comunicato apparso in questi minuti sul sito ufficiale del club. Gli azzurri di Gattuso erano attesi precedentemente il 23, uno spostamento di due giorni in linea con i dubbi e le incertezze del calcio italiano.