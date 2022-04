Un mese e più lontano dai campi, quattro partite saltate che hanno, di fatto, cambiato la stagione del suo Napoli. Giovanni Di Lorenzo torna finalmente in campo, mette da parte il brutto infortunio al ginocchio e celebra il ritorno tra i titolari. «Una grande vittoria per festeggiare il mio rientro in campo!» le parole del terzino azzurro nuovamente titolare e sostituito solo nel finale di gara da Spalletti.