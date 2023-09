Napoli, rifinitura la Maradona: restano out Rrahmani e Juan Jesus

Tutti al Maradona, 24 ore prima dell'Udinese. Il Napoli di Rudi Garcia lavora a Fuorigrotta, la seduta di rifinitura è stata svolta allo stadio che domani vedrà gli azzurri in campo contro l'Udinese nel primo turno infrasettimanale dell'anno di questo campionato.

Resta sempre da monitorare la questione infermeria: Gollini ha svolto lavoro personalizzato in campo. Rrahmani ha svolto palestra, piscina e terapie. Anche Juan Jesus ha svolto terapie. Per la sfida in programma domani alle ore 20:45, in considerazione dell’elevato afflusso di spettatori previsto, il Napoli ha invita tutti i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d'inizio, al fine di espletare correttamente le procedure d’ingresso. I tornelli apriranno alle ore 18:15.