Napoli primo in Europa per rigori: nessuno segna quanto Insigne

12 rigori assegnati in campionato, l'ultimo ieri sera contro la Roma. Il Napoli non comanda in classifica in Serie A ma comanda nella speciale graduatoria dei penalty assegnati in questa stagione in Europa: come riportato da Opta Italia, nessuno come gli azzurri, che dei 12 rigori assegnati ne hanno trasformati 9. E il miglior marcatore europeo della specialità dal dischetto è ovviamente Lorenzo Insigne: suoi 8 gol dagli undici metri, l'altro è stato realizzato invece da Dries Mertens.