Napoli, quanti rigori fischiati: record Champions in due partite

Quattro rigori fischiati in due partite di Champions League: due segnati e due, invece, parati dai portieri avversari. Ma è comunque un record per il Napoli di Luciano Spalletti, come riporta Opta Italia: la squadra azzurra ha già eguagliato nelle prime due giornate del torneo europeo più importante il suo record di rigori guadagnati in una singola stagione nella competizione.

4 - Il #Napoli ha già eguagliato nelle prime due giornate di questa #ChampionsLeague il suo record di rigori guadagnati in una singola stagione nella competizione (quattro). Dischetto.#RangersNapoli #UEFAChampionsLeague — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) September 14, 2022