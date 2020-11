Non si ferma l'onda lunga del contagio in casa Rijeka: la squadra di Fiume - battuta dal Napoli di Gattuso la scorsa settimana in Croazia -, il prossimo giovedì 26 novembre si ritroverà da calendario al San Paolo per la sfida di ritorno del Girone F di Europa League contro gli azzurri.

Questa mattina il club croato ha comunicato altre sette positività tra il gruppo squadra: i calciatori e lo staff sono già stati sottoposti a isolamento dal club, che nel frattempo ha richiesto alla Lega croata lo spostamento della gara di campionato contro l'NK Istra 1961 in programma per il prossimo sabato, ultimo appuntamento prima della trasferta a Napoli.

Ultimo aggiornamento: 12:41

