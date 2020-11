Napoli-Rijeka, quarto turno del Girone F di Europa League in programma giovedì sera al San Paolo, sarà diretta dall'arbitro turco Halis Ozkahya. Assistenti di linea saranno Yilmaz-Satman. Quarto uomo, invece, Ulusoy.

Per il turco sarà la prima volta in assoluto con entrambe le formazioni impegnate. Quest'anno, però, è già venuto in Italia per arbitrare in Europa League la vittoria del Milan per 3-0 sullo Sparta Praga.

