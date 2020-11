È Diego Armando Maradona il protagonista di Napoli-Rijeka e non poteva essere altrimenti. Migliaia di tifosi si sono radunati intorno allo stadio San Paolo (che presto diventerà Stadio Diego Armando Maradona) per ricordare l'idolo scomparso con cori e accensione di fumogeni, sfidando le regole anti-assembramento per via del Covid. Per quanto riguarda la partita, Gattuso pensa a Petagna dal primo minuto con Politano-Zuielinski ed Elmas alle sue spalle. Azzurri in campo con una maglia speciale con il numero 10 di Diego Maradona, con la quale i giocatori osserveranno il minuto di silenzio in onore del Pibe de Oro, per poi tornare alle maglie regolari al fischio d'inizio della partita.

LA PARTITA IN DIRETTA

Prima di scendere in campo il Napoli si è riscaldato con in sottofondo una playlist dedicata a Diego Maradona. Si inizia con 'Live is Life' degli Opus, come nel riscaldamento prima della semifinale di Coppa Uefa contro il Bayern Monaco nel 1989, quando il Pibe de Oro si mise a palleggiare, incantando il mondo. Dopo si alzano le note de 'La mano de Dios', resa celebre dallo stesso Maradona che la canta nel celebre film-documentario di Emir Kusturica.

NAPOLI (4-2-3-1)

Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Bakayoko, Demme; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna.

All. Gattuso

RIJEKA (4-2-3-1)

Nevistic; Galovic, Veljoski, Smolcic, Tomecak; Cerin, Loncar; Muric, Andrijasevic, Stefulj; Yateke.

All. Rozman

