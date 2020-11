Napoli-Rijeka con il dubbio David Ospina. Il portiere colombiano del Napoli non si è allenato questa mattina nella rituale sessione di rifinitura a Castel Volturno - il giorno prima della gara - portando avanti solo in palestra quello che è il lavoro fisico prescritto per il recupero dal problema fisico che si porta dietro ormai da diverse settimane.

Già al suo arrivo in Colombia per la sosta delle nazionali, infatti, Ospina aveva lamentato allo staff medico un fastidio muscolare avvertito dopo la partita tra Bologna e Napoli. L'azzurro era sceso in campo con l'Uruguay ma saltando la gara successiva contro l'Ecuador. Anche con il Milan è rimasto in panchina, cosa che potrebbe accadere probabilmente anche domani in Europa League.

