Napoli, rinnova anche Zerbin: accordo fino al 2027

L'ottimo avvio di stagione e la scorsa annata giocata in prestito in Serie B hanno convinto il Napoli e Alessio Zerbin a dirsi ancora sì. «La SSC Napoli ha prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Alessio Zerbin fino al 30 giugno 2027» si legge dal sito ufficiale degli azzurri. Dopo Meret, dunque, evitato il problema scadenze anche per il giovane esterno azzurro.