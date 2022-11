Prosegue l'operazione rinnovi del Napoli: dopo quello di Anguissa si attendono i prolungamenti di Giovanni Di Lorenzo, Lobotka e Rrahmani. Già ampiamente avviati i discorsi con i rispettivi agenti, entro fine dell'anno si attende che possano arrivare le fumate bianche.

Il capitano azzurro allungando l'intesa si legherebbe praticamente a vita con il Napoli: il suo rendimento è stato straordinario sin dalle prime partite in maglia azzurra e soprattutto è stata straordinaria la sua continuità di prestazioni. Stanislav Lobotka è stato rilanciato da Spalletti e dopo l'ottima stagione scorsa è partito alla grande in questi primi tre mesi risultando un uomo chiave dei mecccanismi perfetto del Napoli che alla sosta ha chiuso in testa alla classifica e si è qualificato da primo per gli ottavi di finale di Champions League.

Amir Rrahmani è un altro azzurro considerato fondamentale per il presente e i futuro che il club intende blindare.