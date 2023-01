C'è una lista bella lunga sulla scrivania che Cristiano Giuntoli occupa a Castel Volturno: da una parte i nomi segnati per il futuro del Napoli e il mercato estivo, dall'altra quei calciatori in scadenza su cui dover lavorare, per capire se potranno ancora essere parte della famiglia azzurra nei prossimi anni.

Il “primo colpo” è stato fatto con Stanislav Lobotka: rinnovo lungo fino al 2027 con opzione per il 2028, se qualcuno vorrà strapparlo al Napoli servirà pagare tanto. E ora tocca a Amir Rrahmani, altro calciatore che può essere guardato con interesse da altre società ma che il club azzurro non lascerebbe partire a cuor leggero. Diverso il discorso per Zielinski e Lozano: guadagnano tanto è si avvicinano alla scadenza contrattuale, la scelta dovrà essere condivisa per poter continuare insieme ma molto influiranno anche le offerte che possono arrivare in estate da altri club.

Poi il capitolo punti interrogativi: gli occhi vanno soprattutto su Alex Meret, che ha rinnovato pochi mesi fa per non finire in scadenza ma la cui posizione non è ancora salda in azzurro. Così come quella di Juan Jesus, rinnovato in estate per un solo anno e di nuovo con il contratto in scadenza. L'ultimo tassello - forse il più importante - riguarda Luciano Spalletti: anche l'allenatore toscano è in scadenza a fine anno. Ma ci sarà tempo per pensarci.