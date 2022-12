Napoli, il "Fattore K": già si pensa ai rinnovi di Kvara e Kim

Arrivati la scorsa estate e già pronti a rimettere nuovamente mano al contratto. Khvicha Kvaratskhelia e Kim Min Jae hanno cambiato gli orizzonti del Napoli di Luciano Spalletti, arrivati in azzurro come scommesse e diventati in poche settimane non solo due punti fermi della squadra in campo, ma anche due perni su cui poter costruire il presente e anche il futuro azzurro.

Il georgiano ha impressionato tutti: gol, assist, giocate e magie, roba che fa strabuzzare gli occhi ai tifosi ma anche agli addetti ai lavori. Tanto da dover correre ai ripari: l'agente del calciatore sente con regolarità la dirigenza azzurra che vuole blindare Kvara prima di ogni pericolo, da qui la scelta di incontrarsi in avvio di 2023 per poter rivedere quell'accordo già steso qualche mese fa. Si proverà ad allungare di un anno la durata dell'accordo e sicuramente a aumentare l'ingaggio previsto, che oggi si attesta di poco sopra il milione di euro.

Stessa strategia anche per il sudcoreano, anche se nell'accordo che lega Kim al Napoli c'è una trappola in più: quella clausola rescissoria che mette in pericolo gli azzurri e che apre le porte alle pretendenti del difensore. Si proverà a rimuoverla ma sarà complicato, anche se Giuntoli e lo staff di Min Jae si sono già aggiornati più volte nelle ultime settimane, per darsi appuntamento al nuovo anno e magari provare a ridiscuterne con altri presupposti economici. Le squadre sul sudcoreano non mancano: Manchester United e Tottenham su tutte, ma anche la sua voglia di fare bene a Napoli è scontata. Il "Fattore K" determinerà il 2023 del club di De Laurentiis, pronto a blindare i suoi gioielli.