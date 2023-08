Addio Lozano. I conti, alla fine, devono sempre tornare: l'editto di De Laurentiis contro il messicano («O si ritocca l'ingaggio o va via») ha sempre avuto una missione fondamentale: far quadrare il monte ingaggi. E così, con i 6,5 milioni lordi risparmiati con il Chucky, il Napoli paga gli stipendi dei tre nuovi arrivati. Lozano va via dopo 154 partite tra Serie A, Champions League, Europa League e Coppa Italia, con 30 gol realizzati e alcune prestazioni superbe come quella di Amsterdam con l'Ajax, per fare un esempio. Memorabile la notte in cui, con una gamba sola, rimase in campo con la Juventus.

E la cosa gli costò uno stop di 50 giorni. Ora torna al Psv, dopo essere stato trattato questa estate quasi come un separato in casa, nonostante Garcia abbia fatto di tutto per farlo sentire parte integrante del progetto. Tornare al Psv non era quello che voleva, ma qui era destinato a finire fuori rosa, perché De Laurentiis lo ha ancora una volta ribadito poche ore fa, quando la trattativa con il Psv si stava mettendo male. In pratica, il Napoli e il club di Eindhoven hanno raggiunto l'intesa per la cessione al prezzo di 14 milioni di euro (lo avevano venduto 4 anni fa a 42 milioni, un affarone), ma ora è Lozano che deve trovare l'intesa con il Psv. In realtà c'entra anche il Napoli: il messicano vorrebbe una sorta di buonuscita per accettare l'ingaggio al ribasso degli olandesi. Trattativa a buonissimo punto.

De Laurentiis ieri ha firmato alla Filmauro il contratto di cinque anni per Lindstrom (1,8 milioni netti, circa 2,6 lordi considerando i benefici del decreto Crescita). «Sono così felice, non vedo l'ora di vedervi allo stadio», il saluto di Jesper. La sensazione è che De Laurentiis voglia tenere per i prossimi giorni gli annunci più importanti: i rinnovi di Osimhen e Zielinski, per certi versi "riacquistati" dopo le tante sirene arabe di questa estate. Aver trattenuto le due stelle è la medaglia al petto del presidente azzurro che, soprattutto con il nigeriano, è davvero andato oltre: 12 milioni di euro di ingaggio, diritti di immagine che vanno anche all'attaccante e la clausola da 150 milioni valida per l'Europa, l'Arabia e anche per l'Italia.

Una clausola anti-Juventus, se si può dire, così. Perché, conti alla mano, solo la Juventus - dovesse tornare in Champions - avrebbe la forza economica in serie A per andare all'assalto tra un anno del nigeriano. Ma ha una grande valenza economica anche l'operazione della permanenza di Zielinski: perché è vero che il polacco non si è fatto tentare dai 30 milioni messi sul piatto dal fondo sovrano di Riad, ma è anche vero che De Laurentiis ha rifiutato l'offerta iniziale da 18 milioni di euro, creando la prima crepa alle convinzioni saudite. In ogni caso, Zielinski ha praticamente pronto tutto: anche le traduzioni del contratto. Con Osimhen qualche (piccolo) intoppo sorge ogni giorno, legato ai dettagli di un contratto che, dalla prima bozza, è lungo una quarantina di pagine. I bonus, anche, sono triplicati: più o meno 400mila euro al raggiungimento di quota 20 (tra gol e assist) e così via a salire.

Lo Celso non dà segnali da Londra. E a questo punto, a poche ore dal gong, il mercato in entrata potrebbe dirsi concluso (Amrabat è operazione assai complicata). 50 milioni spesi per Natan (12), Cajuste (13) e Lindstrom (25 milioni) bilanciano i 50 milioni incassati dal Bayern per la clausola di Kim. La regola, nel Napoli, resta sempre la stessa: l'equilibrio finanziario ed economico. Il faro della gestione quasi ventennale di De Laurentiis. L'unica eccezione è il boom dello stipendio di Osimhen. E di Kvaratskhelia. L'agente Mamuka Jugeli ha iniziato a discutere: ovvio, il Napoli sa di avere dalla sua un contratto dalla durata di 4 anni, firmato appena dodici mesi fa. Le richieste parlano di 6 milioni (ora ne guadagna 1,2 milioni) e l'inserimento di un clausola da 90 milioni. Clausola che il Napoli considera irrisoria, troppo bassa.