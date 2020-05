LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In campo è sceso anche, ex bandiera dele della nazionale inglese, per provare a convincerea lasciare Napoli e approdare in Premier League. In una sua intervista alla BBC, per il programma Savage Social, l'ex difensore dei Red Devils si è rivolto al suo storico club con tre suggestioni per il prossimo mercato.Il primo è proprio, considerato uno dei migliori al mondo e perfetto per il mondo United. Insieme al difensore del Napoli, Ferdinand ha messo sulla lista del club inglese anche, del Borussia dortmund, e, asso dell'Atletico Madrid.