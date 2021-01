Una bella notizia per il calcio italiano: riparte ufficialmente anche il campionato Primavera e riprende così anche la stagione degli azzurrini del Napoli, impegnati nel campionato di Primavera 2. La squadra di Cascione aveva giocato una sola partita lo scorso ottobre contro il Lecce - con una sonora sconfitta per 4-1 - e poi era stata costretta a non giocare le gare successive visti i numerosi casi covid contati all'interno del gruppo squadra.

Gli azzurrini torneranno in campo il prossimo 16 gennaio, ufficialmente come da disposizione della Lega. La squadra di Cascione sarà impegnata in trasferta a Frosinone, con il compito poi di recuperare le gare mancanti contro Pescara, Reggina e Pisa. Novità anche nella formula: cambierà la modalità dei Playoff che inizieranno dopo il 15 maggio e vedranno due semifinali a gara secca ed a eliminazione diretta uguale per la finale e la vincitrice sarà la terza neopromossa dopo le due che vinceranno i rispettivi Gironi.

