Napoli-Milan, niente riposo: azzurri in campo, out Tuanzebe

La grande delusione va cancellata e allora subito tutti in campo. Nessun giorno di riposo per il Napoli di Luciano Spalletti che è tornato a correre questa mattina al Konami Center per iniziare al meglio la settimana che porterà la squadra alla sfida di domenica prossima a Verona contro l'Hellas.

Il gruppo che è sceso in campo ieri contro i rossoneri ha svolto lavoro di scarico, il resto della squadra invece ha fatto riscaldamento e una partita di allenamento con un gruppo di avversari misti, formato da elementi del settore giovanile e della Primavera. Ancora fuori dal gruppo Tuanzebe e Malcuit, che hanno svolto lavoro personalizzato in campo.