Napoli, 48 ore lontano dal campo: Spalletti ritrova domani la squadra

Non c'è stanchezza, ma la voglia di staccare un po' la spina sì. Così dopo la vittoria sul Bologna il Napoli si ferma per 48 ore: Castel volturno resta aperta per chi ne ha bisogno, tutti gli altri si ritroveranno al Centro d'allenamento soltanto domani, recuperando le energie dopo settimane intense tra gli impegni in campionato e quelli in Champions.

Due giorni importanti perché consentiranno alla squadra di tornare a lavoro sgombra da fatiche in vista della Roma: domenica all'Olimpico uno dei due big match - l'altro è previsto contro l'Atalanta - che la squadra di Spalletti si troverà sul percorso da qui alla pausa per il Mondiale del prossimo novembre.