Napoli alla ripresa dopo la Juve: personalizzato per Fabian Ruiz

Il Napoli torna al lavoro all'indomani della trasferta di Torino contro la Juventus. Quelli che sono andati in campo dall'inizio allo Juventus Stadium hanno svolto lavoro di scarico. Per gli altri uomini della rosa di Luciano Spalletti, invece, allenamento personalizzato in campo al Konami Center.

Anche Fabian Ruiz ha svolto seduta personalizzata: il centrocampista spagnolo è il grande dubbio della vigilia del match contro la Sampdoria e domani proverà a rientrare in squadra.