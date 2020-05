LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Napoli è tornato questa mattina a Castel volturno per i primi allenamenti individuali dopo l'emergenza coronavirus. Una sessione di allenamento differenziata per gli azzurri che - divisi in tre fasce - sono arrivati al Centro tecnico col sorriso ritrovando i compagni e l'allenatoreTra questi anche, il polacco che ha dovuto portare tutto il materiale per allenarsi con sé, senza poter sfruttare le docce e gli spogliatoi, come da nuovo protocollo. «Lo amo troppo» ha scritto con un sorriso la compagnache ha immortalatosui social in partenza per Castel Volturno con la divisa già indossata pronto ad entrare in campo.