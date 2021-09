Ospina, pareggio con brivido: vince Rrahmani, pari per Elmas

Il brivido più importante arriva nel finale: David Ospina si scontra fortuitamente con un avversario e conclude il match della sua Colombia contro la Bolivia zoppicando. Un allarme scattato subito ma anche prontamente rientrato per il portiere del Napoli - osservato speciale dopo l'infortunio di Meret - protagonista del pareggio 1-1 dei suoi, un punto che lascia la Colombia fuori dalla zona di qualificazione diretta al Mondiale.

È andata decisamente meglio ad Amir Rrahmani: il difensore del Napoli ha vestito la fascia da capitano del Kosovo che ha battuto la Georgia grazie a un gol di Khocholava e ha riavvicinato in classifica la Spagna nel Gruppo B. Pareggio per la Macedonia di Elmas: lo 0-0 contro l'Armenia permette alla Germania di staccare in cima al Gruppo J, con il centrocampista azzurro in campo tutto il match.