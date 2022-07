Napoli in ritiro a Castel di Sangro: sette volte allenamenti a porte chiuse

Manca sempre meno, domani partirà il nuovo ritiro di Castel di Sangro per il Napoli di Luciano Spalletti che attende i nuovi arrivi dal mercato ma pensa anche al futuro. Saranno quattro le sfide amichevoli per gli azzurri in Abruzzo contro Adana Demirspor, Girona, Mallorca e Espanyol. Domani l'arrivo a pranzo nella struttura a Rivisondoli, poi il primo pomeriggio allo stadio Patini. Allenamenti sempre aperti ai tifosi presenti a Castel di Sangro, ma per sette volte le sedute della squadra azzurra saranno chiuse ad occhi indiscreti.

Il programma del ritiro

Sabato 23 luglio: allenamento pomeridiano ore 17.30

Domenica 24 luglio: allenamento mattutino ore 10, allenamento pomeridiano ore 17.30

Lunedì 25 luglio: allenamento mattutino ore 10, allenamento pomeridiano ore 17.30 (a porte chiuse)

Martedì 26 luglio: allenamento mattutino ore 10, pomeriggio riposo

Mercoledì 27 luglio: allenamento mattutino ore 10 a porte chiuse, pomeriggio amichevole Napoli-Adana Demispor allo Stadio Patini alle ore 20.30

Giovedì 28 luglio: mattina riposo, allenamento pomeridiano ore 17.30

Venerdì 29 luglio: allenamento mattutino ore 10, allenamento pomeridiano ore 17.30 (a porte chiuse)

Sabato 30 luglio: allenamento mattutino ore 10, pomeriggio riposo

Domenica 31 luglio: allenamento mattutino ore 10 (a porte chiuse), amichevole Napoli-Mallorca allo Stadio Patini alle ore 20.30

Lunedì 1 agosto: mattina riposo, allenamento pomeridiano ore 17.30 (a porte chiuse)

Martedì 2 agosto: allenamento mattutino ore 10, allenamento pomeridiano ore 17.30

Mercoledì 3 agosto: allenamento mattutino ore 10 (a porte chiuse). Amichevole Napoli-Girona allo Stadio patini alle ore 18.30

Giovedì 4 agosto: allenamento mattutino ore 10, allenamento pomeridiano ore 17.30 (a porte chiuse)

Venerdì 5 agosto: mattina riposo, allenamento pomeridiano ore 17.30

Sabato 6 agosto: mattina allenamento ore 10 (a porte chiuse). Amichevole Napoli-Espanyol allo Stadio Patini alle ore 19.